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    Иброгим Юссуф - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Иброгим
    Фамилия Юссуф
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 мая 1994 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коморские Острова 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2022 Был в запасе Камерун 2:1 Коморские Острова
    18.01.2022 1' -60' Гана 2:3 Коморские Острова
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