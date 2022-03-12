Ронни Эдвардс - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Ронни
|Фамилия
|Эдвардс
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 марта 2003 (19 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Ронни
|Фамилия
|Эдвардс
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 марта 2003 (19 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Питерборо Юнайтед
|32
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|23.04.2022
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|18.04.2022
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|0:2
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|15.04.2022
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|09.04.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|05.04.2022
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|1:1
|Лутон Таун (Лутон)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:4
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|20.03.2022
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:3
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|16.03.2022
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:3
|Суонси (Суонси)
|12.03.2022
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|08.03.2022
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|1:1
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|04.03.2022
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|26.02.2022
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|23.02.2022
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|2:1
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|09.02.2022
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|4:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|22.01.2022
|1' -49'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|15.01.2022
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|1:4
|Ковентри (Ковентри)
|61'
|18.12.2021
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|3:1
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|11.12.2021
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|04.12.2021
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|86'
|27.11.2021
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:0
|Барнсли (Барнсли)
|24.11.2021
|46' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|4:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|71'
|20.11.2021
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|06.11.2021
|80' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:1
|Фулхэм (Лондон)
|02.11.2021
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|1:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|30.10.2021
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|23.10.2021
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|20.10.2021
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:2
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|16'
|16.10.2021
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|35'
|02.10.2021
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|29.09.2021
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:0
|Борнмут (Борнмут)
|24.09.2021
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|18.09.2021
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|3:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|14.09.2021
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|3:1
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|6:2
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|17.08.2021
|Был в запасе
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:2
|Кардифф (Кардифф)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)