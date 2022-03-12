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    Ронни Эдвардс - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Ронни
    Фамилия Эдвардс
    Команда Питерборо Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 марта 2003 (19 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Питерборо Юнайтед 32 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    23.04.2022 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    18.04.2022 1' -90' Барнсли (Барнсли) 0:2 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    15.04.2022 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    09.04.2022 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    05.04.2022 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    02.04.2022 Был в запасе Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:4 Мидлсбро (Миддлсбро)
    20.03.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:3 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    16.03.2022 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:3 Суонси (Суонси)
    12.03.2022 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    08.03.2022 1' -90' Борнмут (Борнмут) 1:1 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    04.03.2022 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    26.02.2022 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    23.02.2022 1' -90' Фулхэм (Лондон) 2:1 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    19.02.2022 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    09.02.2022 1' -90' Кардифф (Кардифф) 4:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    22.01.2022 1' -49' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    15.01.2022 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 1:4 Ковентри (Ковентри)
    61'
    18.12.2021 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 3:1 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    11.12.2021 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    04.12.2021 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    86'
    27.11.2021 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:0 Барнсли (Барнсли)
    24.11.2021 46' -90' Блэкберн (Блэкберн) 4:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    71'
    20.11.2021 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    06.11.2021 80' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:1 Фулхэм (Лондон)
    02.11.2021 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 1:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    30.10.2021 1' -90' Суонси (Суонси) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    23.10.2021 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    20.10.2021 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:2 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    16'
    16.10.2021 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    35'
    02.10.2021 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    29.09.2021 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:0 Борнмут (Борнмут)
    24.09.2021 1' -90' Ковентри (Ковентри) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    18.09.2021 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 3:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    14.09.2021 1' -90' Рединг (Рединг) 3:1 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    11.09.2021 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 6:2 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    28.08.2021 Был в запасе Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    21.08.2021 Был в запасе Престон (Престон) 1:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    17.08.2021 Был в запасе Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:2 Кардифф (Кардифф)
    14.08.2021 Был в запасе Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:1 Дерби Каунти (Дерби)
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