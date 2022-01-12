Оскар Сиафа - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Сиафа
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Сиафа
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экваториальная Гвинея
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.01.2022
|Был в запасе
|Мали
|0:0
(5:6)п
|Экваториальная Гвинея
|20.01.2022
|Был в запасе
|Сьерра-Леоне
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|16.01.2022
|1' -90'
|Алжир
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|12.01.2022
|Был в запасе
|Экваториальная Гвинея
|0:1
|Кот-д'Ивуар