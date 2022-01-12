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    Алекс Бальбоа - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Алекс
    Фамилия Бальбоа
    Команда Алавес
    Состав Молодежный
    Родной город Витория-Гастейс
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 марта 2001 (22 года)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Экваториальная Гвинея 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2022 85' -90' Сенегал 3:1 Экваториальная Гвинея
    26.01.2022 Был в запасе Мали 0:0
    (5:6)п    		 Экваториальная Гвинея
    20.01.2022 Был в запасе Сьерра-Леоне 0:1 Экваториальная Гвинея
    16.01.2022 Был в запасе Алжир 0:1 Экваториальная Гвинея
    12.01.2022 Был в запасе Экваториальная Гвинея 0:1 Кот-д'Ивуар
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