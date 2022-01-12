Алекс Бальбоа - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Бальбоа
|Команда
|Алавес
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Витория-Гастейс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 2001 (22 года)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Бальбоа
|Команда
|Алавес
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Витория-Гастейс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 2001 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экваториальная Гвинея
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2022
|85' -90'
|Сенегал
|3:1
|Экваториальная Гвинея
|26.01.2022
|Был в запасе
|Мали
|0:0
(5:6)п
|Экваториальная Гвинея
|20.01.2022
|Был в запасе
|Сьерра-Леоне
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|16.01.2022
|Был в запасе
|Алжир
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|12.01.2022
|Был в запасе
|Экваториальная Гвинея
|0:1
|Кот-д'Ивуар