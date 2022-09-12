Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джеймс Гомес - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Джеймс
    Фамилия Гомес
    Команда Хорсенс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 ноября 2001 (21 год)
    Рост 189
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 77' - 90' Орхус 2:0 Хорсенс Дания. Суперлига, 20 тур
    26.02.2023 1' - 90' Хорсенс 0:3 Виборг Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 60' Брондбю 5:2 Хорсенс Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хорсенс 18 1 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 77' -90' Орхус (Орхус) 2:0 Хорсенс (Хорсенс)
    26.02.2023 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 0:3 Виборг (Виборг)
    19.02.2023 1' -60' Брондбю (Бреннбю) 5:2 Хорсенс (Хорсенс)
    28.10.2022 1' -77' Нордшелланд (Фарум) 2:0 Хорсенс (Хорсенс)
    38' 77'
    23.10.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 3:2 Силькеборг (Силькеборг)
    15'
    16.10.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    10.10.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 0:0 Ольборг (Ольборг)
    02.10.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    16.09.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 1:0 Нордшелланд (Фарум)
    12.09.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    79'
    04.09.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 0:2 Брондбю (Бреннбю)
    26.08.2022 1' -74' Хорсенс (Хорсенс) 2:1 Орхус (Орхус)
    22.08.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:0 Хорсенс (Хорсенс)
    21'
    12.08.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 3:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    05.08.2022 1' -90' Рандерс (Рандерс) 1:0 Хорсенс (Хорсенс)
    31.07.2022 1' -90' Ольборг (Ольборг) 0:0 Хорсенс (Хорсенс)
    90'
    25.07.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 1:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    17.07.2022 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 0:1 Хорсенс (Хорсенс)
    • Читайте нас: 
    11