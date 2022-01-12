Абдулкадер Тиам - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Абдулкадер
|Фамилия
|Тиам
|Команда
|Булонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Имя
|Абдулкадер
|Фамилия
|Тиам
|Команда
|Булонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мавритания
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.01.2022
|Был в запасе
|Мали
|2:0
|Мавритания
|16.01.2022
|1' -90'
|Тунис
|4:0
|Мавритания
|12.01.2022
|1' -66'
|Мавритания
|0:1
|Гамбия