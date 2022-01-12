Сулеймане Карамоко - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Сулеймане
|Фамилия
|Карамоко
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Сулеймане
|Фамилия
|Карамоко
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мавритания
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.01.2022
|39' -90'
|Мали
|2:0
|Мавритания
|16.01.2022
|68' -90'
|Тунис
|4:0
|Мавритания
|12.01.2022
|1' -46'
|Мавритания
|0:1
|Гамбия