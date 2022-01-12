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    Мбаке Ндиайе - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Мбаке
    Фамилия Ндиайе
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 декабря 1994 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мавритания 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2022 81' -90' Мали 2:0 Мавритания
    16.01.2022 Был в запасе Тунис 4:0 Мавритания
    12.01.2022 Был в запасе Мавритания 0:1 Гамбия
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