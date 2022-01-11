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    Гомаа Аббас Омер - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Гомаа
    Фамилия Аббас Омер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 ноября 1994 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Судан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.01.2022 46' -90' Египет 1:0 Судан
    11.01.2022 1' -90' Судан 0:0 Гвинея-Бисау
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