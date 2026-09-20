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Лига 1 2025/2026
Команды
Ницца
Мохамед Амура
Статистика
€ 20 млн
Мохамед Амура - статистика
Ницца
9 мая 2000 (26)
#9 | Нападающий
170 см
Алжир
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
20.09.2026
Лилль
1' - 77'
67'
57'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
12.09.2026
Ницца
1' - 86'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1 : 1
05.09.2026
Ле Ман
65' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Алжир
3
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Нидерланды
0 : 1
03.06.2026
Алжир
1' - 69'
Товарищеские матчи. Сборные,
Алжир
0 : 0
31.03.2026
Уругвай
64' - 90'
66'
Товарищеские матчи. Сборные,
Алжир
7 : 0
27.03.2026
Гватемала
1' - 61'
45'
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