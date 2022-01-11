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    Кевин Райт - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Кевин
    Фамилия Райт
    Состав Без клуба
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 декабря 1995 (27 лет)
    Рост 169
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сьерра-Леоне 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2022 1' -75' Сьерра-Леоне 0:1 Экваториальная Гвинея
    71'
    16.01.2022 1' -90' Кот-д'Ивуар 2:2 Сьерра-Леоне
    11.01.2022 1' -90' Алжир 0:0 Сьерра-Леоне
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