Ахмед Могни - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Могни
|Команда
|Анси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Могни
|Команда
|Анси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коморские Острова
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2022
|1' -52'
|Камерун
|2:1
|Коморские Острова
|18.01.2022
|1' -90'
|Гана
|2:3
|Коморские Острова
|62' 85'
|14.01.2022
|Был в запасе
|Марокко
|2:0
|Коморские Острова
|10.01.2022
|Был в запасе
|Коморские Острова
|0:1
|Габон