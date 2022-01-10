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    Бенжалуд Юссуф - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Бенжалуд
    Фамилия Юссуф
    Команда Шатору
    Состав Основной
    Родной город Марсель
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коморские Острова 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2022 1' -90' Камерун 2:1 Коморские Острова
    18.01.2022 1' -90' Гана 2:3 Коморские Острова
    14.01.2022 1' -90' Марокко 2:0 Коморские Острова
    10.01.2022 1' -90' Коморские Острова 0:1 Габон
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