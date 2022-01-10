Бенжалуд Юссуф - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Бенжалуд
|Фамилия
|Юссуф
|Команда
|Шатору
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Бенжалуд
|Фамилия
|Юссуф
|Команда
|Шатору
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коморские Острова
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2022
|1' -90'
|Камерун
|2:1
|Коморские Острова
|18.01.2022
|1' -90'
|Гана
|2:3
|Коморские Острова
|14.01.2022
|1' -90'
|Марокко
|2:0
|Коморские Острова
|10.01.2022
|1' -90'
|Коморские Острова
|0:1
|Габон