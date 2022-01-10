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    Эрнест Кахобве - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Эрнест
    Фамилия Кахобве
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 июня 1993 (29 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Малави 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2022 Был в запасе Марокко 2:1 Малави
    14.01.2022 1' -90' Малави 2:1 Зимбабве
    90'
    10.01.2022 1' -90' Гвинея 1:0 Малави
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