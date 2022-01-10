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    Петрос Мхари - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Петрос
    Фамилия Мхари
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 15 апреля 1989 (33 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зимбабве 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2022 Был в запасе Зимбабве 2:1 Гвинея
    14.01.2022 1' -90' Малави 2:1 Зимбабве
    10.01.2022 1' -90' Сенегал 1:0 Зимбабве
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