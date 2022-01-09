Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нуну Борхес - статистика

    #55 | Полузащитник
    Имя Нуну
    Фамилия Борхес
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 марта 1988 (34 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кабо-Верде 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2022 69' -90' Сенегал 2:0 Кабо-Верде
    09.01.2022 1' -90' Эфиопия 0:1 Кабо-Верде
    • Читайте нас: 
    11