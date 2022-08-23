Рекейл Пайк - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Рекейл
|Фамилия
|Пайк
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лидс
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Рекейл
|Фамилия
|Пайк
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лидс
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шрусбери Таун
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -46'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|0:1
|Бернли (Бернли)