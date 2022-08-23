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    Рекейл Пайк - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Рекейл
    Фамилия Пайк
    Команда Шрусбери Таун
    Состав Основной
    Родной город Лидс
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шрусбери Таун 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -46' Шрусбери Таун (Шрусбери) 0:1 Бернли (Бернли)
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