Исмаила Уедраого - статистика
#62 | Полузащитник
|Имя
|Исмаила
|Фамилия
|Уедраого
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Уагадугу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|169
|Имя
|Исмаила
|Фамилия
|Уедраого
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Уагадугу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|27.08.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|0:1
|Волос (Волос)
|19.08.2022
|57' -90'
|Волос (Волос)
|3:3
|Астерас (Триполис)