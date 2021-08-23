Александр Романчук - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Романчук
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|193
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Романчук
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|13
|1
|1
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2021
|1' -90'
|Львов (Львов)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|03.12.2021
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|6:1
|Львов (Львов)
|07.11.2021
|1' -90'
|Львов (Львов)
|0:2
|Десна (Чернигов)
|90'
|31.10.2021
|1' -88'
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Львов (Львов)
|83' 17'
|23.10.2021
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Львов (Львов)
|02.10.2021
|1' -90'
|Львов (Львов)
|0:1
|Днепр-1 (Днепр)
|37'
|19.09.2021
|1' -90'
|Львов (Львов)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|55'
|13.09.2021
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|1:0
|Львов (Львов)
|29.08.2021
|1' -82'
|Рух (Львов)
|1:0
|Львов (Львов)
|48'
|23.08.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|1:2
|Ингулец (Петрово)
|15.08.2021
|1' -89'
|Львов (Львов)
|1:1
|Александрия (Александрия)
|08.08.2021
|1' -89'
|Ворскла (Полтава)
|4:1
|Львов (Львов)
|40'
|30.07.2021
|1' -77'
|Львов (Львов)
|0:3
|Шахтер (Донецк)
|23.07.2021
|1' -90'
|Львов (Львов)
|1:1
|Мариуполь (Мариуполь)