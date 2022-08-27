Владислав Бугай - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Бугай
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Бугай
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|8
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)
|27.11.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|21.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|14.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)
|10.11.2022
|1' -67'
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|10' 66'
|18.10.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|1:3
|Верес (Ривне)
|14'
|25.09.2022
|1' -28'
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|11.09.2022
|56' -90'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Львов (Львов)
|27.08.2022
|1' -59'
|Львов (Львов)
|2:3
|Заря (Луганск)