Билл - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Фабрицио
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Имя
|Фабрицио
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РФШ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|РФШ (Рига)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|2:1
|РФШ (Рига)
|13.10.2022
|1' -32'
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|3:0
|РФШ (Рига)
|06.10.2022
|Был в запасе
|РФШ (Рига)
|0:0
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|РФШ (Рига)
|25.08.2022
|106' -122'
|Линфилд (Белфаст)
|1:2
(2:4)п
|РФШ (Рига)
|18.08.2022
|Был в запасе
|РФШ (Рига)
|2:2
|Линфилд (Белфаст)