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    Билл - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Фабрицио
    Фамилия да Силва
    Команда Днепр-1
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 мая 1999 (23 года)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    РФШ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе РФШ (Рига) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    27.10.2022 Был в запасе Хартс (Эдинбург) 2:1 РФШ (Рига)
    13.10.2022 1' -32' Истанбул Башакшехир (Стамбул) 3:0 РФШ (Рига)
    06.10.2022 Был в запасе РФШ (Рига) 0:0 Истанбул Башакшехир (Стамбул)
    08.09.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:1 РФШ (Рига)
    25.08.2022 106' -122' Линфилд (Белфаст) 1:2
    (2:4)п    		 РФШ (Рига)
    18.08.2022 Был в запасе РФШ (Рига) 2:2 Линфилд (Белфаст)
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