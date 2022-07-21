Марлисон - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Марлисон
|Фамилия
|Оливейра
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Марлисон
|Фамилия
|Оливейра
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2022
|1' -74'
|АИК (Стокгольм)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|21.07.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:2
|АИК (Стокгольм)