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    Марлисон - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Марлисон
    Фамилия Оливейра
    Команда Металлист 1925
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 декабря 1997 (25 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ворскла 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.07.2022 1' -74' АИК (Стокгольм) 2:0 Ворскла (Полтава)
    21.07.2022 1' -90' Ворскла (Полтава) 3:2 АИК (Стокгольм)
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