Феликс Зивальд - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Феликс
|Фамилия
|Зивальд
|Команда
|Рид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 августа 2000 (22 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Феликс
|Фамилия
|Зивальд
|Команда
|Рид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 августа 2000 (22 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рид
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2022
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:0
|Рид (Рид)
|24.07.2022
|67' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Рид (Рид)