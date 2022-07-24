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    Феликс Зивальд - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Феликс
    Фамилия Зивальд
    Команда Рид
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 августа 2000 (22 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рид 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2022 Был в запасе Рид (Рид) 1:2 Тироль (Ваттенс)
    13.08.2022 Был в запасе Аустрия К (Клагенфурт) 1:0 Рид (Рид)
    24.07.2022 67' -90' Рапид (Вена) 1:0 Рид (Рид)
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