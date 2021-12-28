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    Filipe Cardoso - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Filipe Cardoso
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маритиму 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.01.2022 Был в запасе Портимоненси (Портиман) 1:2 Маритиму (Фуншал)
    28.12.2021 74' -90' Маритиму (Фуншал) 2:0 Визела (Визела)
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