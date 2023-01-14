Зиан Флемминг - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Зиан
|Фамилия
|Флемминг
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 1998 (24 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Зиан
|Фамилия
|Флемминг
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миллуолл
|32
|12
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:3
|Норвич Сити (Норвич)
|83' 20'
|28.02.2023
|1' -83'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:2
|Миллуолл (Лондон)
|4'
|25.02.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|9'
|21.02.2023
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Бернли (Бернли)
|18.02.2023
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|45'
|14.02.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|11.02.2023
|1' -85'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|31'
|04.02.2023
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|21.01.2023
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|14.01.2023
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|01.01.2023
|1' -88'
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|29.12.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|26.12.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:2
|Миллуолл (Лондон)
|83'
|10.12.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|40'
|03.12.2022
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|3:0
|Миллуолл (Лондон)
|12.11.2022
|1' -88'
|Престон (Престон)
|2:4
|Миллуолл (Лондон)
|4' 16' 64'
|05.11.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|02.11.2022
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|29.10.2022
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|22.10.2022
|1' -83'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|19.10.2022
|1' -78'
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|15.10.2022
|1' -87'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|76'
|08.10.2022
|1' -82'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|5' 49'
|05.10.2022
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|42'
|01.10.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|17.09.2022
|1' -88'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|14.09.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|03.09.2022
|1' -89'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|30.08.2022
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|27.08.2022
|57' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:1
|Рединг (Рединг)
|19.08.2022
|70' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|30.07.2022
|76' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)