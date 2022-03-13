Джон Роу - статистика
#46 | Нападающий
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Роу
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Роу
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвич Сити
|11
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:5
|Тоттенхэм (Лондон)
|15.05.2022
|82' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|11.05.2022
|67' -90'
|Лестер (Лестер)
|3:0
|Норвич Сити (Норвич)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:4
|Вест Хэм (Лондон)
|30.04.2022
|78' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:0
|Норвич Сити (Норвич)
|23.04.2022
|58' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:3
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|16.04.2022
|82' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:2
|Норвич Сити (Норвич)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|02.04.2022
|61' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:0
|Норвич Сити (Норвич)
|13.03.2022
|62' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|10.03.2022
|83' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:3
|Челси (Лондон)
|05.03.2022
|76' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:3
|Брентфорд (Лондон)
|90'
|25.02.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Норвич Сити (Норвич)
|19.02.2022
|86' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:1
|Норвич Сити (Норвич)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:4
|Манчестер Сити (Манчестер)
|09.02.2022
|84' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|21.01.2022
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:3
|Норвич Сити (Норвич)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|12.01.2022
|76' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:0
|Норвич Сити (Норвич)
|28.12.2021
|68' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|3:0
|Норвич Сити (Норвич)
|14.12.2021
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:2
|Астон Вилла (Бирмингем)