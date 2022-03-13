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    Джон Роу - статистика

    #46 | Нападающий
    Имя Джон
    Фамилия Роу
    Команда Норвич Сити
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 апреля 2003 (19 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Норвич Сити 11 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:5 Тоттенхэм (Лондон)
    15.05.2022 82' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    11.05.2022 67' -90' Лестер (Лестер) 3:0 Норвич Сити (Норвич)
    08.05.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:4 Вест Хэм (Лондон)
    30.04.2022 78' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:0 Норвич Сити (Норвич)
    23.04.2022 58' -90' Норвич Сити (Норвич) 0:3 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    16.04.2022 82' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:2 Норвич Сити (Норвич)
    10.04.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:0 Бернли (Бернли)
    02.04.2022 61' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 0:0 Норвич Сити (Норвич)
    13.03.2022 62' -90' Лидс (Лидс) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    10.03.2022 83' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:3 Челси (Лондон)
    05.03.2022 76' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:3 Брентфорд (Лондон)
    90'
    25.02.2022 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Норвич Сити (Норвич)
    19.02.2022 86' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 3:1 Норвич Сити (Норвич)
    12.02.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:4 Манчестер Сити (Манчестер)
    09.02.2022 84' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    21.01.2022 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 0:3 Норвич Сити (Норвич)
    15.01.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:1 Эвертон (Ливерпуль)
    12.01.2022 76' -90' Вест Хэм (Лондон) 2:0 Норвич Сити (Норвич)
    28.12.2021 68' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 3:0 Норвич Сити (Норвич)
    14.12.2021 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:2 Астон Вилла (Бирмингем)
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