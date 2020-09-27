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МЛС 2026
Команды
Колорадо
Реджи Каннон
Статистика
€ 1,50 млн
Реджи Каннон - статистика
Колорадо
11 июня 1998 (28), Чикаго
#4 | Защитник
180 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 2
27.09.2026
Колорадо
1' - 90'
53'
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
3 : 3
20.09.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Остин
1 : 1
10.09.2026
Колорадо
1' - 90'
62'
США. МЛС, 24 тур
Коламбус
3 : 0
06.09.2026
Колорадо
59' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
США. МЛС 2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колорадо
15
3
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 2
27.09.2026
Колорадо
1' - 90'
53'
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
3 : 3
20.09.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Остин
1 : 1
10.09.2026
Колорадо
1' - 90'
62'
США. МЛС, 24 тур
Коламбус
3 : 0
06.09.2026
Колорадо
59' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Колорадо
1 : 0
30.08.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
58'
США. МЛС, 21 тур
Колорадо
1 : 0
20.08.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Колорадо
1 : 0
02.08.2026
Остин
1' - 85'
США. МЛС, 18 тур
Сент-Луис
1 : 0
26.07.2026
Колорадо
1' - 46'
США. МЛС, 17 тур
Колорадо
1 : 0
23.07.2026
Сан-Диего
1' - 90'
28'
США. МЛС, 15 тур
Колорадо
1 : 2
24.05.2026
Даллас
1' - 81'
США. МЛС, 14 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
17.05.2026
Колорадо
73' - 90'
73'
США. МЛС, 13 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
14.05.2026
Колорадо
81' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
03.05.2026
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 1
26.04.2026
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Лос-Анджелес
0 : 0
23.04.2026
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
4 : 1
08.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 65'
64'
США. МЛС, 2 тур
Колорадо
2 : 0
01.03.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сиэтл
2 : 0
23.02.2026
Колорадо
1' - 46'
42'
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