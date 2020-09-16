Азамат Шогенов - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Азамат
|Отчество
|Амирович
|Фамилия
|Шогенов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|188
|Вес
|78
|Имя
|Азамат
|Отчество
|Амирович
|Фамилия
|Шогенов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|188
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|16.09.2020
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|2:4
|Рубин (Казань)