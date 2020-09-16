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    Азамат Шогенов - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Азамат
    Отчество Амирович
    Фамилия Шогенов
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 февраля 1989 (34 года)
    Рост 188
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    16.09.2020 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 2:4 Рубин (Казань)
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