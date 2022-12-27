Эркан Эйибиль - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Эркан
|Фамилия
|Эйибиль
|Команда
|Антальяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июня 2001 (21 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Эркан
|Фамилия
|Эйибиль
|Команда
|Антальяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июня 2001 (21 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Антальяспор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.01.2023
|Был в запасе
|Антальяспор (Анталья)
|1:2
|Фенербахче (Стамбул)
|27.12.2022
|76' -90'
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|2:0
|Антальяспор (Анталья)