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    Эркан Эйибиль - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Эркан
    Фамилия Эйибиль
    Команда Антальяспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июня 2001 (21 год)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Антальяспор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.01.2023 Был в запасе Антальяспор (Анталья) 1:2 Фенербахче (Стамбул)
    27.12.2022 76' -90' Истанбул Башакшехир (Стамбул) 2:0 Антальяспор (Анталья)
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