Томми Конвей - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Томми
|Фамилия
|Конвей
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 августа 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Томми
|Фамилия
|Конвей
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 августа 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бристоль Сити
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|46' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:3
|Линкольн (Линкольн)
|80'
|24.08.2022
|46' -90'
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|1:3
|Бристоль Сити (Бристоль)