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    Томми Конвей - статистика

    #37 | Нападающий
    Имя Томми
    Фамилия Конвей
    Команда Бристоль Сити
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 августа 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бристоль Сити 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 46' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:3 Линкольн (Линкольн)
    80'
    24.08.2022 46' -90' Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб) 1:3 Бристоль Сити (Бристоль)
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