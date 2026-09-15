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Япония. Джей-лига
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Гамба Осака
Juanpe
Статистика
Juanpe - статистика
Гамба Осака
#78 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Гамба Осака
4 : 1
15.09.2026
Конг Ан Ханой
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
21
0
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 35 тур
Малага
2 : 0
11.04.2026
Лас-Пальмас
1' - 48'
47'
Испания. Сегунда, 34 тур
Депортиво
1 : 1
04.04.2026
Малага
1' - 75'
Испания. Сегунда, 33 тур
ФК Андорра
3 : 3
01.04.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Малага
0 : 0
28.03.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Кадис
0 : 3
21.03.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Малага
3 : 3
07.03.2026
Вальядолид
88' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Гранада
0 : 1
28.02.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Малага
1 : 0
22.02.2026
Альбасете
85' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 1
16.02.2026
Малага
1' - 46'
10'
Испания. Сегунда, 25 тур
Малага
2 : 1
08.02.2026
Леонеса
70' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Мирандес
2 : 1
02.02.2026
Малага
82' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Малага
3 : 0
23.01.2026
Бургос
87' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Кордоба
0 : 1
18.01.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 21 тур
Малага
2 : 1
11.01.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 20 тур
Спортинг
1 : 3
04.01.2026
Малага
90' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Малага
2 : 2
08.11.2025
Кордоба
1' - 10'
9'
Испания. Сегунда, 12 тур
Кастельон
2 : 1
02.11.2025
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Малага
4 : 1
26.10.2025
ФК Андорра
52' - 90'
55'
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
2 : 0
19.10.2025
Малага
1' - 74'
Испания. Сегунда, 9 тур
Малага
3 : 0
12.10.2025
Депортиво
1' - 71'
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг
3 : 0
05.10.2025
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 1
28.09.2025
Малага
1' - 80'
Испания. Сегунда, 6 тур
Малага
0 : 1
21.09.2025
Кадис
1' - 70'
Испания. Сегунда, 5 тур
Уэска
1 : 0
13.09.2025
Малага
1' - 79'
Испания. Сегунда, 4 тур
Малага
2 : 2
06.09.2025
Гранада
1' - 90'
14'
68'
Испания. Сегунда, 3 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
31.08.2025
Малага
1' - 85'
45'
Испания. Сегунда, 2 тур
Малага
1 : 0
24.08.2025
Реал Сосьедад Б
67' - 90'
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