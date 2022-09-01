Льюис Брант - статистика
#62 | Полузащитник
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Брант
|Команда
|Лестер
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|187
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Брант
|Команда
|Лестер
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2023
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:4
|Лестер (Лестер)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|2:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|14.01.2023
|68' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Лестер (Лестер)
|03.01.2023
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|0:1
|Фулхэм (Лондон)
|30.12.2022
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:1
|Лестер (Лестер)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|0:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)