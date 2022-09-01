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    Льюис Брант - статистика

    #62 | Полузащитник
    Имя Льюис
    Фамилия Брант
    Команда Лестер
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 ноября 2000 (22 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лестер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.02.2023 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 2:4 Лестер (Лестер)
    21.01.2023 Был в запасе Лестер (Лестер) 2:2 Брайтон (Брайтон & Хов)
    14.01.2023 68' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Лестер (Лестер)
    03.01.2023 Был в запасе Лестер (Лестер) 0:1 Фулхэм (Лондон)
    30.12.2022 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:1 Лестер (Лестер)
    01.09.2022 Был в запасе Лестер (Лестер) 0:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
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