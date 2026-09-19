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Англия. Первая лига
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Уиган Атлетик
Сонни Перкинс
Статистика
€ 600 тыс
Сонни Перкинс - статистика
Уиган Атлетик
10 февраля 2004 (22)
#9 | Полузащитник
178 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
19.09.2026
Уиком Уондерерс
1' - 46'
Англия. Первая лига, 6 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
12.09.2026
Уиган Атлетик
1' - 70'
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
05.09.2026
Стокпорт Каунти
69' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Первая лига 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
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Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лейтон Ориент
3
1
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Лейтон Ориент
1 : 2
08.02.2025
Манчестер Сити
1' - 65'
Англия. Кубок, 3 раунд
Лейтон Ориент
1 : 1
14.01.2025
Дерби Каунти
1' - 101'
20'
Англия. Кубок, 2 раунд
Лейтон Ориент
2 : 1
30.11.2024
Олдхэм
59' - 120'
120'
Англия. Кубок, 1 раунд
Борэм Вуд
2 : 2
03.11.2024
Лейтон Ориент
1' - 72'
12'
49'
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