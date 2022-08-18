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    Петар Георгиев - статистика

    #75 | Полузащитник
    Имя Петар
    Фамилия Георгиев
    Команда Лудогорец
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 мая 2002 (20 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лудогорец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.09.2022 Был в запасе Лудогорец (Разград) 2:1 Рома (Рим)
    25.08.2022 Был в запасе Жальгирис (Вильнюс) 3:3 Лудогорец (Разград)
    18.08.2022 90' -90' Лудогорец (Разград) 1:0 Жальгирис (Вильнюс)
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