Петар Георгиев - статистика
#75 | Полузащитник
|Имя
|Петар
|Фамилия
|Георгиев
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Петар
|Фамилия
|Георгиев
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лудогорец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.09.2022
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|2:1
|Рома (Рим)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Жальгирис (Вильнюс)
|3:3
|Лудогорец (Разград)
|18.08.2022
|90' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:0
|Жальгирис (Вильнюс)