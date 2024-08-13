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Тосин Кеинде
Статистика
Тосин Кеинде - статистика
Завершил карьеру
18 июня 1998 (28), Лагос
#24 | Нападающий
178 см
Нигерия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Венгрия. Национальный чемпионат 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Венгрия. Национальный чемпионат 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Дания. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ференцварош
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 3 раунд
Ференцварош
1 : 1
13.08.2024
Мидтьюлланд
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Мидтьюлланд
2 : 0
06.08.2024
Ференцварош
1' - 76'
Лига чемпионов, 2 раунд
ТНС
1 : 2
30.07.2024
Ференцварош
1' - 85'
Лига чемпионов, 2 раунд
Ференцварош
5 : 0
23.07.2024
ТНС
Был в запасе
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