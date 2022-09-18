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    Оливер Бундгор - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Оливер
    Фамилия Бундгор
    Команда Рандерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 июня 2001 (21 год)
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 44' - 90' Виборг 2:2 Рандерс Дания. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виборг 10 0 1 1 0
    Рандерс 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 44' -90' Виборг (Виборг) 2:2 Рандерс (Рандерс)
    26.02.2023 Был в запасе Хорсенс (Хорсенс) 0:3 Виборг (Виборг)
    20.02.2023 Был в запасе Виборг (Виборг) 0:4 Мидтьюлланд (Хернинг)
    06.11.2022 1' -46' Виборг (Виборг) 1:1 Орхус (Орхус)
    30.10.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 1:2 Виборг (Виборг)
    70' 47'
    24.10.2022 1' -90' Ольборг (Ольборг) 1:3 Виборг (Виборг)
    16.10.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 0:0 Оденсе (Оденсе)
    07.10.2022 1' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:1 Виборг (Виборг)
    02.10.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Виборг (Виборг)
    18.09.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 0:0 Брондбю (Бреннбю)
    12.09.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    04.09.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:2 Виборг (Виборг)
    28.08.2022 87' -90' Рандерс (Рандерс) 1:0 Ольборг (Ольборг)
    21.08.2022 Был в запасе Рандерс (Рандерс) 1:0 Виборг (Виборг)
    12.08.2022 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:3 Рандерс (Рандерс)
    05.08.2022 Был в запасе Рандерс (Рандерс) 1:0 Хорсенс (Хорсенс)
    31.07.2022 Был в запасе Орхус (Орхус) 0:0 Рандерс (Рандерс)
    24.07.2022 1' -90' Рандерс (Рандерс) 2:2 Оденсе (Оденсе)
    15.07.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Рандерс (Рандерс)
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