Оливер Бундгор - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Бундгор
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июня 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Бундгор
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июня 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виборг
|10
|0
|1
|1
|0
|Рандерс
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|44' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:2
|Рандерс (Рандерс)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:3
|Виборг (Виборг)
|20.02.2023
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|0:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|06.11.2022
|1' -46'
|Виборг (Виборг)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|30.10.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|70' 47'
|24.10.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Виборг (Виборг)
|16.10.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|07.10.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|02.10.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|18.09.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Брондбю (Бреннбю)
|12.09.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|04.09.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|28.08.2022
|87' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Виборг (Виборг)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:3
|Рандерс (Рандерс)
|05.08.2022
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|24.07.2022
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|Оденсе (Оденсе)
|15.07.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Рандерс (Рандерс)