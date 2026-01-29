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Румыния. Лига I
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Рапид
Даниэль Граовац
Статистика
€ 350 тыс
Даниэль Граовац - статистика
Рапид
8 августа 1993 (33)
#3 | Защитник
185 см
Босния и Герцеговина
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Лига чемпионов 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
ФКСБ
8
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
ФКСБ
1 : 1
29.01.2026
Фенербахче
1' - 90'
Лига Европы, 7 тур
Динамо Загреб
4 : 1
22.01.2026
ФКСБ
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
ФКСБ
4 : 3
11.12.2025
Фейеноорд
46' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Црвена Звезда
1 : 0
27.11.2025
ФКСБ
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Базель
3 : 1
06.11.2025
ФКСБ
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
ФКСБ
1 : 2
23.10.2025
Болонья
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
25.09.2025
ФКСБ
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
ФКСБ
3 : 0
28.08.2025
Абердин
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Абердин
2 : 2
21.08.2025
ФКСБ
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Дрита
1 : 3
14.08.2025
ФКСБ
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
ФКСБ
3 : 2
07.08.2025
Дрита
1' - 90'
72'
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