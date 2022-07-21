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    Даниэль Граовац - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Граовац
    Команда Касымпаша
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 августа 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 1,40
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.02.2023 Был в запасе Хатайспор 1:0 Касымпаша Турция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЧФР Клуж 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    04.08.2022 1' -76' Шахтер (Солигорск) 0:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    27.07.2022 Был в запасе Интер (Эскальдес) 1:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    21.07.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 3:0 Интер (Эскальдес)
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