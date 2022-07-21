Даниэль Граовац - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Граовац
|Команда
|Касымпаша
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 1,40
млн
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Граовац
|Команда
|Касымпаша
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЧФР Клуж
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|04.08.2022
|1' -76'
|Шахтер (Солигорск)
|0:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|27.07.2022
|Был в запасе
|Интер (Эскальдес)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|21.07.2022
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|3:0
|Интер (Эскальдес)