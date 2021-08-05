Томаш Смейкал - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Смейкал
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1998 (24 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Смейкал
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Яблонец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|88' -89'
|Селтик (Глазго)
|3:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|05.08.2021
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:4
|Селтик (Глазго)