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    Томаш Смейкал - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Томаш
    Фамилия Смейкал
    Команда Яблонец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июля 1998 (24 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Яблонец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 88' -89' Селтик (Глазго) 3:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    05.08.2021 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:4 Селтик (Глазго)
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