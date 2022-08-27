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    Якуб Мартинец - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Якуб
    Фамилия Мартинец
    Команда Яблонец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 марта 1998 (24 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Градец-Кралове 1:4 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    26.02.2023 1' - 90' Яблонец 4:1 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    19.02.2023 1' - 90' Спарта 3:0 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    11.02.2023 1' - 90' Баник 1:2 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    90'
    Статистика по турнирам
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