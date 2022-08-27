Якуб Мартинец - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Мартинец
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 марта 1998 (24 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Мартинец
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 марта 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Градец-Кралове
|1:4
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Яблонец
|4:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Спарта
|3:0
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Баник
|1:2
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Яблонец
|12
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:4
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|26.02.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|19.02.2023
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|3:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|11.02.2023
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|90'
|04.02.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:2
|Фастав (Злин)
|18.09.2022
|1' -69'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|11.09.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|68'
|03.09.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|3:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|40'
|30.08.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Спарта (Прага)
|27.08.2022
|76' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Баник (Острава)
|21.08.2022
|90' -90'
|Фастав (Злин)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|31.07.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:3
|Богемианс 1905 (Прага)