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Чехия. Шанс Лига
Команды
Спарта
Якуб Мартинец
Статистика
€ 850 тыс
Якуб Мартинец - статистика
Спарта
13 марта 1998 (28)
#4 | Защитник
185 см
Чехия
Статистика
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Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
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Чехия. Синот Лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
15
1
0
0
0
Яблонец
6
1
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Спарта
2 : 1
24.05.2026
Градец-Кралове
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Слован
0 : 2
17.05.2026
Спарта
78' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Спарта
2 : 0
03.05.2026
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Богемианс 1905
2 : 0
25.04.2026
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Спарта
3 : 1
18.04.2026
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Теплице
0 : 1
12.04.2026
Спарта
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Спарта
2 : 0
05.04.2026
Карвина
1' - 90'
43'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Спарта
5 : 2
15.03.2026
Словацко
1' - 90'
18'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Славия
3 : 1
08.03.2026
Спарта
77' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Спарта
5 : 2
28.02.2026
Баник
67' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Виктория
0 : 0
22.02.2026
Спарта
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Спарта
2 : 0
15.02.2026
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Фастав
0 : 3
08.02.2026
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Дукла
0 : 3
31.01.2026
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Спарта
2 : 2
14.12.2025
Слован
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Сигма
0 : 1
06.12.2025
Спарта
1' - 77'
76'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Спарта
2 : 4
30.11.2025
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
1 : 2
22.11.2025
Спарта
80' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
2 : 2
09.11.2025
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Карвина
2 : 1
02.11.2025
Спарта
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Спарта
2 : 1
28.10.2025
Богемианс 1905
1' - 90'
34'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Словацко
0 : 0
19.10.2025
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Спарта
1 : 1
05.10.2025
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
0 : 3
27.09.2025
Спарта
71' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Спарта
2 : 1
20.09.2025
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Градец-Кралове
2 : 1
14.09.2025
Спарта
83' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 2
30.08.2025
Яблонец
1' - 90'
86'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
0 : 1
23.08.2025
Яблонец
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
1 : 1
16.08.2025
Славия
1' - 90'
43'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Богемианс 1905
0 : 1
10.08.2025
Яблонец
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Яблонец
2 : 0
02.08.2025
Градец-Кралове
1' - 77'
72'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Виктория
1 : 1
26.07.2025
Яблонец
1' - 90'
90'
90'
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