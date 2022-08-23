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    Льюис Доббин - статистика

    #61 | Нападающий
    Имя Льюис
    Фамилия Доббин
    Команда Эвертон
    Состав Молодежный
    Родной город Сток
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 января 2003 (20 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дерби Каунти 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 61' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0
    (3:2)п    		 Дерби Каунти (Дерби)
    23.08.2022 1' -67' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    15'
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