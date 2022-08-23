Льюис Доббин - статистика
#61 | Нападающий
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Доббин
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сток
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 2003 (20 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Доббин
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сток
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 2003 (20 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дерби Каунти
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|61' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
(3:2)п
|Дерби Каунти (Дерби)
|23.08.2022
|1' -67'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|15'