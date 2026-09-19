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Англия. Чемпионшип
Команды
Саутгемптон
Льюис Доббин
Статистика
€ 7 млн
Льюис Доббин - статистика
Саутгемптон
3 января 2003 (23), Сток
#11 | Нападающий
175 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Рексхэм
2 : 1
19.09.2026
Саутгемптон
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Саутгемптон
4 : 1
12.09.2026
Бристоль Сити
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Саутгемптон
3 : 1
08.09.2026
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Линкольн
1 : 1
05.09.2026
Саутгемптон
78' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
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Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Саутгемптон
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Саутгемптон
1 : 4
25.08.2026
Вест Хэм
1' - 80'
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Колчестер Юнайтед
0 : 2
08.08.2026
Саутгемптон
1' - 75'
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