Иван Комиссаров - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Иван
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Комиссаров
|Команда
|Армавир
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 мая 1988 (34 года)
|Рост
|195
|Вес
|99
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Иван
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Комиссаров
|Команда
|Армавир
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 мая 1988 (34 года)
|Рост
|195
|Вес
|99
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|5
|-14
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2017
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|3:4
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|02.12.2016
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:4
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|06.11.2016
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|21.10.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.09.2016
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|71'