Жерар Йепес - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Жерар
|Фамилия
|Йепес
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Жерар
|Фамилия
|Йепес
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 2002 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сампдория
|0:0
|Салернитана
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Лацио
|1:0
|Сампдория
|Италия. Серия А, 24 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Сампдория
|0:0
|Интер
|Италия. Серия А, 22 тур
|06.02.2023
|Был в запасе
|Монца
|2:2
|Сампдория
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Салернитана (Салернитана)
|27.02.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|13.02.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Интер (Милан)
|06.02.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|16.01.2023
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|12.11.2022
|46' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|09.11.2022
|1' -68'
|Торино (Турин)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|52'
|06.11.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|29.10.2022
|1' -46'
|Интер (Милан)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|19'
|24.10.2022
|61' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Рома (Рим)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Монца (Монца)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Милан (Милан)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Лацио (Рим)
|28.08.2022
|80' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|4:0
|Сампдория (Генуя)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)