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Италия. Серия B
Команды
Эмполи
Жерар Йепес
Статистика
€ 750 тыс
Жерар Йепес - статистика
Эмполи
25 августа 2002 (24), Барселона
#21 | Полузащитник
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Модена
2 : 1
20.09.2026
Эмполи
1' - 89'
27'
Италия. Серия В, 3 тур
Каррарезе
0 : 1
05.09.2026
Эмполи
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Серия А 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
4
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Модена
2 : 1
20.09.2026
Эмполи
1' - 89'
27'
Италия. Серия В, 3 тур
Каррарезе
0 : 1
05.09.2026
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Мантова
3 : 1
30.08.2026
Эмполи
1' - 72'
23'
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
1 : 0
22.08.2026
Кремонезе
1' - 76'
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