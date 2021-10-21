Никсон - статистика
#86 | Нападающий
|Имя
|Никсон
|Фамилия
|Кардосо
|Команда
|Алашкерт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Никсон
|Фамилия
|Кардосо
|Команда
|Алашкерт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алашкерт
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|83' -90'
|Алашкерт (Мартуни)
|1:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|25.11.2021
|83' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Алашкерт (Мартуни)
|21.10.2021
|78' -90'
|Алашкерт (Мартуни)
|0:3
|ЛАСК (Линц)