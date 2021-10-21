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    Никсон - статистика

    #86 | Нападающий
    Имя Никсон
    Фамилия Кардосо
    Команда Алашкерт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 июля 1992 (30 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алашкерт 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2021 83' -90' Алашкерт (Мартуни) 1:1 Маккаби (Тель-Авив)
    25.11.2021 83' -90' ХИК (Хельсинки) 1:0 Алашкерт (Мартуни)
    21.10.2021 78' -90' Алашкерт (Мартуни) 0:3 ЛАСК (Линц)
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