Деннис Вос - статистика
#43 | Защитник
|Имя
|Деннис
|Фамилия
|Вос
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|181
|Имя
|Деннис
|Фамилия
|Вос
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эммен
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|3:1
|Эммен (Эммен)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Эммен (Эммен)
|2:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Эммен (Эммен)
|11.02.2023
|70' -90'
|Эммен (Эммен)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)
|04.02.2023
|31' -90'
|Эммен (Эммен)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|28.01.2023
|46' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:0
|Эммен (Эммен)