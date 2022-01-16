Йенсон Селт - статистика
#58 | Защитник
|Имя
|Йенсон
|Фамилия
|Селт
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Йенсон
|Фамилия
|Селт
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|ПСВ
|2:0
|Севилья
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСВ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|75' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|11.05.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|3:2
|НЕК (Неймеген)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|01.05.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|4:2
|Виллем II (Тилбург)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Камбур (Лиуварден)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Спарта (Роттердам)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|05.02.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|1:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|23.01.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|16.01.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)