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    Йенсон Селт - статистика

    #58 | Защитник
    Имя Йенсон
    Фамилия Селт
    Команда ПСВ
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 мая 2003 (19 лет)
    Рост 192
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе ПСВ 2:0 Севилья Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСВ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 75' -90' Зволле (Зволле) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    11.05.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 3:2 НЕК (Неймеген)
    08.05.2022 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 2:2 ПСВ (Эйндховен)
    01.05.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 4:2 Виллем II (Тилбург)
    23.04.2022 Был в запасе Камбур (Лиуварден) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    27.02.2022 Был в запасе Спарта (Роттердам) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    05.02.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 1:2 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    23.01.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 1:2 Аякс (Амстердам)
    16.01.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 0:1 ПСВ (Эйндховен)
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