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Англия. Чемпионшип
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Сток Сити
Миллион Манхоф
Статистика
€ 7 млн
Миллион Манхоф - статистика
Сток Сити
3 января 2002 (24)
#42 | Защитник
179 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Сток Сити
2 : 1
19.09.2026
Шеффилд Юнайтед
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
1 : 2
12.09.2026
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
1 : 1
08.09.2026
Сток Сити
Был в запасе
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Команда
И
Г
П
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Сток Сити
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Сток Сити
1 : 1
25.08.2026
Халл Сити
1' - 64'
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Сток Сити
2 : 0
08.08.2026
Олдхэм
1' - 66'
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