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Серия А 2026/2027
Команды
Интер
Анди Диуф
Статистика
€ 20 млн
Анди Диуф - статистика
Интер
17 мая 2003 (23)
#13 | Полузащитник
181 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
1' - 90'
57'
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
2 : 1
08.09.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
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Суперкубок Италии 2025/2026
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Франция. Лига 1 2024/2025
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Лига чемпионов 2023/2024
Франция. Кубок 2023/2024
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Лига конференций 2021/2022
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
4
0
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
1' - 90'
57'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4 : 1
22.08.2026
Монца
1' - 75'
6, 55'
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