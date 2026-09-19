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Войводина
Нардин Мулахусейнович
Статистика
€ 900 тыс
Нардин Мулахусейнович - статистика
Войводина
9 февраля 1998 (28)
#99 | Нападающий
190 см
Босния и Герцеговина
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Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
1 : 1
19.09.2026
ИМТ Белград
1' - 68'
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
2 : 3
13.09.2026
Войводина
1' - 65'
34'
29'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 1
06.09.2026
Земун
1' - 75'
28'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Войводина
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 раунд
Ференцварош
3 : 0
16.07.2026
Войводина
Был в запасе
Лига Европы, 1 раунд
Войводина
1 : 2
09.07.2026
Ференцварош
1' - 63'
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