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    Марко Дьякович - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Марко
    Фамилия Дьякович
    Команда Рапид
    Состав Основной
    Родной город Вена
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 марта 2002 (20 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2021 89' -90' Адмира Ваккер (Модлинг) 1:2 Рапид (Вена)
    28.11.2021 Был в запасе Рид (Рид) 2:2 Рапид (Вена)
    20.11.2021 87' -90' Рапид (Вена) 1:0 Альтах (Альтах)
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