Марко Дьякович - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Дьякович
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Дьякович
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2021
|89' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|2:2
|Рапид (Вена)
|20.11.2021
|87' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Альтах (Альтах)