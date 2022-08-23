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    Марк МакГиннес - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Марк
    Фамилия МакГиннес
    Команда Кардифф
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 января 2001 (22 года)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Кардифф 2:0 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 1' - 90' Норвич Сити 2:0 Кардифф Англия. Чемпионшип, 34 тур
    17.02.2023 1' - 90' Кардифф 1:0 Рединг Англия. Чемпионшип, 33 тур
    38'
    14.02.2023 1' - 90' Бирмингем Сити 0:2 Кардифф Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 90' Кардифф 1:3 Мидлсбро Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шеффилд Уэнсдэй 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:1
    (6:5)п    		 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    23.08.2022 1' -46' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:0 Рочдейл (Рочдейл)
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