Марк МакГиннес - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Марк
|Фамилия
|МакГиннес
|Команда
|Кардифф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 2001 (22 года)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Марк
|Фамилия
|МакГиннес
|Команда
|Кардифф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 2001 (22 года)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Кардифф
|2:0
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Норвич Сити
|2:0
|Кардифф
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|17.02.2023
|1' - 90'
|Кардифф
|1:0
|Рединг
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|38'
|14.02.2023
|1' - 90'
|Бирмингем Сити
|0:2
|Кардифф
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Кардифф
|1:3
|Мидлсбро
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шеффилд Уэнсдэй
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
(6:5)п
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|23.08.2022
|1' -46'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:0
|Рочдейл (Рочдейл)